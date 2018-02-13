Песков рассказал о планах Путина на 14 февраля

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – рассказал о графике главы государства Владимира Путина на среду, 14 февраля.

По его словам, в этот день президент РФ не поедет на ВДНХ на встречу с участниками форума «Наставник». При этом он отметил, что учитывая болезнь российского лидера, это вполне объяснимо. Несмотря на это, Путин всё равно встретится с участниками этого форума.

«Позже они приедут к нему в Кремль или в Огарево», — цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Кроме того, у президента запланированы еще несколько встреч и международный телефонный разговор. Поэтому, как отметил, пресс-секретарь главы РФ, мероприятия по рабочему графику продолжаются, но с учетом простуды, в него внесены некоторые коррективы.