Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один для российских предприятий?

По уровню производительности труда Россия в разы уступает развитым странам. Почему на эту проблему в первую очередь необходимо обращать внимание российскому бизнесу, и что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег – об этом в интервью «Эксперт-онлайн» рассказывает Владимир Бовыкин, президент компании «АМИ-Систем», доктор экономических наук, председатель Общественного объединения по повышению производительности труда в России.

-- Владимир Иванович, о проблеме производительности труда в России говорят давно. Насколько остро стоит этот вопрос сегодня перед российской экономикой?

-- Вопрос производительности труда в России сегодня – это без преувеличения одна из самых болезненных точек российской экономики. На эту проблему указывают многие организации: международная консалтинговая компания McKinsey&Company, Российская академия наук, Минэкономразвития – производительность труда в России составляет всего 25% от ведущих зарубежных стран. Другими словами, мы отстаем от них в четыре раза, а значит, потенциал роста у нас здесь просто огромный.

-- Но ведь производительность труда в первую очередь связана с современными технологиями. Конечно, где-нибудь в Японии средний сотрудник произведёт гораздо больше качественного продукта на современном оборудовании, чем наш слесарь на устаревшем станке…

-- Проблема, прежде всего, не в станках. Это часто встречающееся заблуждение, что повышение производительности труда – это чисто техническая и технологическая задача. Многие думают, что надо заменить старое оборудование на высокопроизводительное, провести модернизацию и автоматизацию, и проблема будет решена. И, к сожалению, более 90 процентов предприятий в России идут в первую очередь по пути замены «железа» и не обращают внимание на людей. Да, иметь современное оборудование на предприятии важно. Но более важно иметь в первую очередь правильно работающий трудовой коллектив. Не случайно в компании Toyota говорят, что «прежде, чем создавать машины, мы создаем людей». Кстати, на тех же предприятиях Toyota до сих пор работают станки 40-х – 50-х годов прошлого столетия. При этом производительность этой компании – одна из самых высоких в автомобильном бизнесе. Прибыльность Toyota превосходит прибыль General Motors, Ford и Chrysler вместе взятых. И все потому, что Toyota в первую очередь делает упор на людей, а не на «железо».

Организационный хаос

-- Получается, что работники у нас в России в среднем работают в 4 раза медленнее, чем в той же Японии?

-- Это не совсем так. В развитых странах люди работают ничуть не интенсивнее наших. Просто они на работе РАБОТАЮТ – создают потребительскую ценность в течение всего рабочего дня. Наши работники тоже весь день чем-то заняты. Но у нас 25% коллективных усилий – это полезная, создающая потребительскую ценность, работа. А 75% коллективных усилий – это так называемый организационный хаос.

-- Что вы подразумеваете под понятием организационный хаос?

-- Это бесполезные действия в рабочее время, которые не создают потребительскую ценность. Организационный хаос включает в себя частые затяжные бесполезные совещания, ожидания в приемных, работу спустя рукава, споры с начальством, избегание ответственности, неисполнительность (выполнение иначе (неправильно) работы, порученной руководителем), переделка неправильно сделанной работы; простои из-за несогласованности в работе смежных служб, интриги, доносы, подсиживания, перекладывание работы на другого, склоки и обсуждение сослуживцев, иногда просто ничегонеделанье, перекуры и чаепития, анекдоты; обсуждение новостей в стране и мире, разговоры по телефону по личным вопросам, посещение своих страничек в социальных сетях и множество прочих бесполезных для прямой деятельности предприятия действий, которыми активно занимаются российские работники в рабочее (оплачиваемое!) время.

Неслучайно научный совет «История мировой культуры» РАН делает вывод: «Россияне фатально не способны к эффективной групповой работе».

Посчитаем, сколько обходится этот хаос предприятиям. Исходя из низкой (25%) производительности труда персонала российских предприятий следует, что на выполнение полезной работы персонал затрачивает лишь 25% коллективных усилий, а на организационный хаос (на выполнение всевозможных бесполезных для прямой деятельности предприятия действий) 75% (!) коллективных усилий. В итоге на оплату этого хаоса идет 75% фонда оплаты труда -- это и есть прямые потери. То есть предприниматель оплачивает работу всего коллектива 100% времени, но только 25% коллективных усилий дают полезную работу, а 75% фонда оплаты – это оплата организационного хаоса – это выброшенные на ветер деньги. При этом организационный хаос порождает брак, недостачи, поломки, нарушение технологии и правил эксплуатации оборудования – порождает еще большие потери.

Культурный код и коллективные автоматизмы

-- Каким образом возникает этот организационный хаос на предприятии и как его можно устранить, упорядочить работу организаций, а значит устранить потери фонда оплаты труда? Сделать так, чтобы деньги, которые раньше сгорали, начали работать на предприятие?

-- Сначала нужно понять, что сам организационный хаос порожден особенностями культуры. Почему на Западе высокая производительность труда? Потому что у них высокопроизводительная культура. В таких странах, как Германия, Великобритания, Япония, США, Канада уже давно сложилась культура, в рамках которой персонал трудиться с высокой производительностью. В Германии, к примеру, даже есть трудовая мораль, которая гласит: «В рабочее время вы должны трудиться так усердно и дисциплинированно, как только можете, не теряя ни минуты».

-- Но культура в упомянутых вами странах и у нас формировалась столетиями. Можем ли мы что-то быстро изменить?

-- Давайте вначале разберемся, что такое культура? Специалисты определяют это понятие как набор кодов, который предписывает человеку определенное типовое поведение, при котором человек бессознательно поступает определенным образом. Бессознательное — неосознаваемые желания, мысли, комплексы, автоматизмы. В результате любой работник в любой стране работает на автоматизмах, заложенных культурой. Таким образом, проблема низкой производительности труда не в людях. Самые простой пример – слышал ли кто-нибудь в России, что россияне, иммигрировавшие в США, Германию, Канаду, Австралию работают там плохо, чтобы работодатели этих стран жаловались на их плохую работу? Этого никто не слышал, потому что они отлично там работают. Смотрите, что получается: здесь люди работают низкопроизводительно, а там, наоборот, эти же люди начинают работать высокопроизводительно. То есть проблема не в них. Всё дело в том, что производительность труда человека и его организационное поведение предопределены культурой, которая формирует те или иные поведенческие автоматизмы. Человек, оказавшись в новой культуре, вынужден адаптироваться к ней. У него меняются организационные автоматизмы, и он начинает работать, как все остальные.

-- Неужели большую часть работы человек делает «на автомате»?

-- Действительно (как говорят ученые), в повседневной жизни 95% наших действий происходит бессознательно, на уровне автоматизмов. Встав утром с постели, мы на автомате чистим зубы, завтракаем и собираемся на работу. Выйдя из дома, зачастую мы начинаем беспокоиться о том, выключили ли мы утюг,— мы не помним этого, так как весь процесс глажки у нас проходил машинально. Управляем автомобилем мы также не задумываясь. Итак, 95% наших действий мы делаем на автомате. Человек не любит лишний раз включать голову. Он стремится быстрее адаптироваться к новой ситуации, чтобы дальше поступать машинально (автоматически). Точно так же, когда люди начинают работать в организации, чтобы себя чувствовать комфортно в новом коллективе, человек вынужден адаптироваться к новым условиям, он вырабатывает новые организационные автоматизмы, начинает работать как все — в соответствии со сложившейся организационной культурой.

-- Получается, что нужно чаще включать сознание?

-- Нет. Работа «на автомате» специалистами объясняется большим энергопотреблением мозга человека при сосредоточенном мышлении. На самом деле мозг человека потребляет необычайно много энергии -- в 16 раз больше, чем мышечная ткань в пересчете на единицу массы. То есть мозг, когда включается на полную мощность, можно сказать, потребляет почти столько же энергии, сколько все мышцы, если они начинают интенсивно работать. Хотя масса мозга составляет всего 2% от массы тела. Поэтому интенсивная умственная деятельность – одна из самых энергозатратных функций организма. В результате человек не в состоянии удерживать внимание при решении задачи на неизменно высоком уровне больше 20 – 25 минут, поскольку за это время мозг съедает столько же глюкозы, сколько он не съел бы за целый день относительного покоя. Поэтому при возникновении проблемы, которую следует решить, мозг не только решает эту проблему, но и вырабатывает автоматизм, алгоритм её решения на случай возникновения проблемы вновь, чтобы больше не тратить на решение этой проблемы дополнительной энергии. Так что справедливо говорить о том, что энергосберегающая функция мышления, порождает так называемую «культурную колею» (культурную ловушку), в которой оказались все российские предприятия. То есть проблема низкой производительности труда в России порождена особенностями культуры и физиологии работы мозга.

Изменить поведенческий автоматизм

-- И как выбраться из этой «культурной ловушки»?

-- Необходимо создать условия, при которых изменились бы коллективные (организационные) автоматизмы. Нужно, чтобы люди перешли с одних алгоритмов работы на другие, чтобы сотрудники, в конечном счете, работая без дополнительного интеллектуального напряжения, выдавали бы такую же производительность труда, как сотрудники компаний развитых стран. В той же Японии люди также работают «на автомате», японцы собирают качественные машины точно так же с «отключенной» головой. У них просто другие организационные автоматизмы, а россияне с «отключенной» головой производят некачественные автомобили, что стало уже притчей во языцех. При этом у нас низкая (всего 25%) производительность труда и, как следствие, 75% ФОТ – прямые потери (оплата организационного хаоса).

-- Каким образом в трудовом коллективе возможно изменить организационные автоматизмы?

-- На сегодняшний день существуют две технологии. Первая – стажировка персонала в целях переноса организационной культуры (организационных автоматизмов). Вторая – внедрение целостной системы управления, которая решает ту же самую задачу.

Метод стажировки применяют все транснациональные компании. Создавая филиалы в других странах, в том числе в России, все международные компании (Toyota, Ford, Honda, Sony, Coca-Cola, McDonald’s и др.) сталкиваются с аналогичными проблемами, что и российские предприятия — с низкой дисциплиной и неисполнительностью персонала, низкой производительностью труда, что не позволяет сделать организации эффективными. Для решения этой задачи транснациональные компании стажируют персонал. Работники иностранных филиалов от трех до шести месяцев проходят стажировку в головной компании, где перенимают новую модель поведения. Чтобы не противопоставлять себя новому коллективу, стажер вынужден копировать модель поведения остальных работников, то есть действовать так же эффективно. Возвращаясь домой (в свой филиал), коллектив стажеров «везет» с собой высокопроизводительную организационную культуру (правильные организационные автоматизмы). В конечном счете, сотрудники российского филиала начинают работать так же производительно, как сотрудники головной компании.

Но у метода стажировки есть один существенный недостаток – он является очень дорогостоящим. Представьте полугодовую стажировку всего персонала предприятия в другой стране... Это огромные деньги. Поэтому был разработан второй альтернативный метод, позволяющий без стажировки изменить организационные автоматизмы всего персонала. На любом предприятии. Для решения этой задачи теперь необходимо лишь внедрить целостную систему управления организацией, которая состоит из двух подсистем: Рациональной модели трудовых отношений и Организационной системы управления.

Рациональная модель трудовых отношений (РМТО) создана с учетом российского менталитета. Она позволяет повысить дисциплину, исполнительность и производительность труда каждого работника в рамках всей организации. В основе данной системы лежит специальный комплекс типовых правил: как нужно работать, как работникам строить отношения с руководителями и коллегами, как оплачивается труд на каждом рабочем месте, как руководителям правильно управлять персоналом. Также Рациональная модель трудовых отношений включает в себя специально созданный механизм мотивации, обеспечивающий выполнение этих правил всем персоналом организации.

Организационная система управления отвечает на вопросы: кто, что, как и когда должен делать в организации для выполнения ее целей и задач. Данная система обеспечивает рациональное движение материальных и информационных потоков в рамках всего предприятия за счет правильной постановки планирования, организации труда и контроля.

В результате внедрения целостной системы управления работники перестраивают модель поведения, у них формируются новые высокопроизводительные автоматизмы, организационный хаос ликвидируется, как следствие ликвидируются потери (0,75 ФОТ), предприятие выходит на новый уровень эффективности.

-- Какой опыт ваша компания имеет в сфере повышения производительности труда?

-- Компания «АМИ-Систем» работает с 1995 года, наш опыт работы на сегодняшний день составляет около 700 крупных, средних и малых предприятий самых различных отраслей. Это банки, машиностроительные предприятия, мясокомбинаты, мебельные фабрики, строительные заводы и т.д. Например, благодаря внедрению целостной системы управления в несколько раз сумели поднять производительность труда Гусевский арматурный завод «Гусар» (Владимирская область), Глазовская мебельная фабрика (Удмуртия), Тульский молочный комбинат. Кстати, все эти предприятия сейчас являются лидерами в производительности труда в своих отраслях. Другой наш клиент – предприятие «Финхаус» (Пермский край) в 6 раз поднял производительность труда, сейчас компания работает на мировом уровне. У нас много аналогичных примеров, поэтому более подробно о решении задачи можно узнать на нашем сайте www.ami-system.ru