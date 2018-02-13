Путин из-за болезни отменил очередную запланированную поездку по стране

Глава российского государства Владимир Путин отменил очередную поездку в регионы страны.

Как передаёт сайт телеканала «Дождь» со ссылкой на свои источники, президент не поедет в ранее запланированный тур по Дальнему Востоку, который должен был состояться с 19 по 22 февраля.

В рамках визита глава РФ должен был посетить три дальневосточных региона: Хабаровск, Южно-Сахалинск и Камчатку.

Официально об отмене поездки пока не сообщается. Во вторник появилась информация, что президент России заболел. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, у Владимира Путина сильная простуда.

Предвыборная программа Владимира Путина