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Москва, 13.02.2018

Путин отказался от теледебатов

«Expert Online» 2018

Действующий глава российского государства Владимир Путин отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.

Об этом рассказала журналистам глава ЦИК Элла Памфилова со ссылкой на представителей избирательного штаба кандидата в президенты РФ.

По её словам, штаб Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата.

Таким образом, штаб отказался от бесплатного времени на теле- и радиоканалах для проведения дебатов, передаёт РИА Новости.

Напомним в жеребьевке будут участвовать телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр, ОТР и три радиоканала. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.

Всего каждому кандидату в президенты РФ гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио. Закон дополнительно предоставляет партиям, выдвинувшим кандидатов, еще по одному часу. Таким образом, кандидат-самовыдвижеец получает в два раза меньше времени, чем кандидат от партии.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2017 года.

Предвыборная программа Владимира Путина

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