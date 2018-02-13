Рособрнадзор отобрал лицензии у двух ВУЗов Москвы

Федеральная служба по контролю в сфере образования и науки лишила государственной аккредитации Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии, сообщает сайт ведомства.

Сообщается, что «Московский институт психологии» лишен лицензии из-за неустраненных ранее несоответствий содержания и качества подготовки студентов федеральным государственным образовательным стандартам.

Действие лицензии «Московского института физической культуры и спорта» приостановлено по решению Арбитражного суда.

На сайте ведомства отмечается, что учредители учебных учреждений обязаны обеспечить перевод студентов с их согласия в другие ВУЗы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения в случае приостановки или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации.