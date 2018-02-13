Российским военным рекомендовано «выйти из сетей»

Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и другими похожими ресурсами, пишут «Известия» со ссылкой на рекомендации Минобороны.

Ведомство настоятельно просит не публиковать информацию о своей службе и части, а также отключить в телефонах геолокацию.

На данный момент правила носят характер рекомендаций, однако, Минобороны уже подготовило ряд поправок к действующим законам «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих». Ожидается, что в скором времени рекомендации перейдут в обязательные для всех российских военных правила. В данный момент поправки обсуждаются в силовых министерствах.

Рекомендации оформлены в виде памяток и наглядных пособий-плакатов и отправлены в войска. В этих документах «солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной», пишет издание.

Также авторы правил напоминают, что иностранные спецслужбы постоянно анализируют публикации российских военных. В данной ситуации фото и видеоматериалы с привязкой к местности могут «привести к срыву боевой задачи». Также военным, рекомендовано предупредить своих родных и близких о запрете на распространение информации о своей служебной деятельности.