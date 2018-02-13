С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а»

С Байконура запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08», сообщает «Роскосмос». В 11:18 отделилась вторая ступень ракеты, в 11:23 — третья ступень. Первоначально старт был запланирован на 11 февраля, но его отменили в последние секунды перед запуском из-за сбоя некоторых систем.

Грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) 1,39 тыс. кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Помимо этого, в грузовых отсеках «Прогресса» уложено научное оборудование.

После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.