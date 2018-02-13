Саакашвили попросил Меркель сорвать планы Порошенко

Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии бывший, губернатор Одесской области, а ныне лидер партии «Движение новых сил» – обратился за помощью и поддержкой к канцлеру Германии Ангелу Меркель и Евросоюзу, пишет Bild.

По словам Саакашвили, в столице Украины на него напали неизвестные в масках, которым удалось вывезти его на частном самолете в Польшу. При этом ответственным за эти действия Саакашвили называет президента «незалежной» Петра Порошенко.

Как подчеркнул Саакашвили, если ЕС и прежде всего канцлер Германии Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет окончательно разрушена.

«Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня подальше, поскольку я обличаю коррупцию», — резюмировал политик, добавив, что намерен вернуться на Украину законно, чтобы продолжить борьбу.

Напомним, 12 февраля в киевском ресторане «Сулугуни» люди в камуфляжной форме задержали Михаила Саакашивили. После этого его увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что лидера украинской партии «Движение новых сил» выслали в Польшу.