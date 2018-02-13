Подписка
Москва, 13.02.2018

В Госдепе назвали условия для отмены санкций против РФ

«Expert Online» 2018

Кэтлин Кавалек - заместитель помощника госсекретаря США - заявила, что Вашингтон отменит санкции против РФ, введенные за вмешательство в выборы в США, если такое вмешательство со стороны Москвы прекратится.

"Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений", - цитирует Кавалек посольство США в РФ на своей официальной странице в Twitter. 

"Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы, их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось. Важно понимать, что это санкции не ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости подобных действий", - отметила Кавалек. 

По словам Кавалек в ходе своего визита в РФ, который состоялся с 7 по 9 февраля, она обсудила тему российского вмешательства в выборы в США с "российскими собеседниками".

Распечатать
    Реклама

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    2. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам