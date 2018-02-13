В Госдепе назвали условия для отмены санкций против РФ

Кэтлин Кавалек - заместитель помощника госсекретаря США - заявила, что Вашингтон отменит санкции против РФ, введенные за вмешательство в выборы в США, если такое вмешательство со стороны Москвы прекратится.

"Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений", - цитирует Кавалек посольство США в РФ на своей официальной странице в Twitter.

"Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы, их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось. Важно понимать, что это санкции не ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости подобных действий", - отметила Кавалек.

По словам Кавалек в ходе своего визита в РФ, который состоялся с 7 по 9 февраля, она обсудила тему российского вмешательства в выборы в США с "российскими собеседниками".