Подписка
Москва, 13.02.2018

США готовятся обогнать по добыче нефти Россию и Саудовскую Аравию

«Expert Online» 2018

Международное энергетическое агентство (МЭА) выдвинуло  прогноз по лидерству США в области нефтедобычи. Ожидается, что  достигнуть первенства и обогнать ближайших конкурентов - Россию и Саудовскую Аравию, Америка сможет за счет  роста сланцевой добычи нефти. Подобные прогнозы присутствуют в февральском отчета агентства, передает НТВ.

Отдельное место в докладе МЭА  отведено влиянию сделки ОПЕК+ на снижение коммерческих запасов нефти в мире, что по данным за декабрь привело к снижению излишков запасов стран ОЭСР в пять раз - с 264 млн баррелей до 52 млн баррелей.

«Казалось бы, результат сделки почти близок. Но это необязательно так», - считают эксперты МЭА, которые считают, что глобальное лидерство США по нефтедобыче дело не решенное, но вполне возможное.

Добыча нефти в США выросла  всего за три месяца на «колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию», считают аналитики.

Распечатать
    Реклама

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    2. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам