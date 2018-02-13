США готовятся обогнать по добыче нефти Россию и Саудовскую Аравию

Международное энергетическое агентство (МЭА) выдвинуло прогноз по лидерству США в области нефтедобычи. Ожидается, что достигнуть первенства и обогнать ближайших конкурентов - Россию и Саудовскую Аравию, Америка сможет за счет роста сланцевой добычи нефти. Подобные прогнозы присутствуют в февральском отчета агентства, передает НТВ.

Отдельное место в докладе МЭА отведено влиянию сделки ОПЕК+ на снижение коммерческих запасов нефти в мире, что по данным за декабрь привело к снижению излишков запасов стран ОЭСР в пять раз - с 264 млн баррелей до 52 млн баррелей.

«Казалось бы, результат сделки почти близок. Но это необязательно так», - считают эксперты МЭА, которые считают, что глобальное лидерство США по нефтедобыче дело не решенное, но вполне возможное.

Добыча нефти в США выросла всего за три месяца на «колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию», считают аналитики.