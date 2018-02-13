В интернете появится таможня

Чтобы урегулировать правила международной (трансграничной) интернет-торговли, Министерство финансов разработало положение «Об уполномоченном операторе по ввозу (вывозу) товаров для личного пользования, перемещаемых в рамках международной электронной торговли». Документ уже опубликован на портале проектов российских законодательных актов.

Положение предусматривает появление в нашей стране уполномоченных операторов, которые смогут вести торговлю зарубежными товарами в интернете. Статус такого оператора сможет получить компания, не менее двух лет находящаяся в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере 1,5 млн евро.

Также уполномоченный оператор обязан иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках. Если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары, компания может лишиться статуса уполномоченного оператора. Эксперимент в этой сфере пройдет с 15 мая до конца 2018 года.

Стоит отметить, указывает Валентин Островский, руководитель стратегических проектов CAF Group, что российские власти в последнее время проявляют большой интерес к данному сегменту. Это вполне понятно: по оценке ФТС, только в 2017 году россияне получили из-за рубежа 300 млн входящих посылок, 90% из них - из Китая. Этот рынок также оценивается в 5-6 млрд долларов, хотя цифра весьма приблизительная, так как внутрь всех посылок для оценки таможенники не залезут. А это упущенная государством выгода в виде недополученных пошлин, так как в России порог беспошлинного ввоза товаров физлицами один из самых высоких. Собственно с этим связано желание государства заработать, что очень актуально на фоне снижения доходов бюджета из-за падения цен на нефть.

Заинтересованы в происходящем и российские операторы сферы пересылки товаров. В первую очередь – Поста России, которая уже проявила активный интерес к законопроекту Минфина и обязательно будет участвовать в эксперименте министерства. Пострадают в этой ситуации наши покупатели: не секрет, что многие товары они покупают за рубежом в разы дешевле и качественнее, чем в России. Так, при покупке товаров на eBay средний чек составляет 43 доллара, у Aliexpress — 24 доллара. Но если государство решило заработать, то это только дело времени. Так что, заключает Валентин Островский, нашим гражданам надо готовиться к новым расходам.

По сути речь идет о создании нового института, анонсированного на прошлой неделе ФТС в Пекине, указывает, в свою очередь, директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Интересно в данном случае не то, отмечает он, как выглядит проект Минфина, предполагающий де-юре проведение очередного эксперимента, коих министерство совместно с ФТС и «Почтой России» провело уже немало. Проводились они под предлогом упрощения декларирования, снижения издержек и сокращения сроков обработки постоянно растущего входящего потока посылок из-за рубежа, генерируемого интернет-торговлей, сколько последствия реализации такого эксперимента де-факто.

По факту речь идет, возможно о самых масштабных изменениях в сфере сбора данных и их администрирования путем перекладывания части административных функций, а вместе с ними и ответственности на плечи пресловутых уполномоченных операторов, которые должны, следуя логике проекта указа, не только существенным образом разгрузить таможенные органы, но и будут нести ответственность за обрабатываемые ими данные об отправлениях.

Интересно, говорит эксперт, что большая часть документа описывает не только обязанности уполномоченного оператора, но и достаточно широкий перечень оснований для приостановления деятельности оператора, наиболее примечательным из которых может стать выявление фактов, свидетельствующих о недостоверном декларировании товаров. На деле, считает Дмитрий Жарский, это будет значить, что уполномоченный оператор может потерять лицензию в связи предоставлением заведомо ложных сведений в ФТС, которые он в свою очередь получил от отправителя или получателя посылки. Стоит ли говорить, что в этой связи контроль над декларируемой информацией будет уполномоченными операторами максимально ужесточен.

Таким образом, указывает аналитик, на практике создание института уполномоченных операторов приведет к ужесточению требований к декларированию в связи с тем, что уполномоченный оператор будет напрямую нести ответственность за нарушения при декларировании товаров, приобретаемых гражданами под угрозой приостановления деятельности. И если сейчас ФТС, с учетом растущего объема товаров, пересекающих границу, вынуждена из-за крайне высокой нагрузки закрывать глаза на некоторые допускаемые нарушения, то оператор будет вести себя принципиально иначе.

Для рядовых россиян это может привести к существенному удорожанию приобретаемых ими на зарубежных интернет-площадках товаров, признает Дмитрий Жарский. Если сейчас и продавцу, и покупателю выгодно занижать при декларировании реальную стоимость приобретаемых товаров во избежание уплаты высоких ввозных пошлин, то в перспективе такая практика станет крайне рискованной, поскольку такой товар может просто не пропустить уполномоченный оператор.

Справедливо было бы внести ясность относительно того, кто может получить статус пресловутого уполномоченного таможенного оператора. И тут, констатирует Дмитрий Жарский, по сути, начинается все самое интересное: скорее всего, первым таким оператором в рамках эксперимента станет Почта России, в дальнейшем, когда, а надо полагать это лишь вопрос времени, стадия эксперимента будет завершена, всем участникам рынка доставки придется принять новые полномочия, а вместе с ними и новый уровень ответственности.