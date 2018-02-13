Завершена расшифровка самописца Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных самописца потерпевшего крушение Ан-148. При этом уже проведён предварительный анализ информации, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что «особая ситуация» начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров. В тот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров), (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Ранее сообщалось, что названа основная причина крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился 11 февраля в Подмосковье.

Согласно данным источников, лайнер потерпел крушение из-за непрогретого двигателя - перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров.

Озвучены версии крушения Ан-148 в Подмосковье