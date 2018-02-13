Подписка
Москва, 13.02.2018

Завершена расшифровка самописца Ан-148

«Expert Online» 2018

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных самописца потерпевшего крушение Ан-148. При этом уже проведён предварительный анализ информации, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что «особая ситуация» начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров. В тот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров), (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Ранее сообщалось, что названа основная причина крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился 11 февраля в Подмосковье.

Согласно данным источников, лайнер потерпел крушение из-за непрогретого двигателя - перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров.

Озвучены версии крушения Ан-148 в Подмосковье

Распечатать
    Реклама

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Правительство новое, санкции старые
      Несмотря на многочисленные заявления крупных немецких бизнесменов, политиков, глав правительств ряда восточных земель и даже видных социал-демократов во главе с экс-главой МИД Зигмаром Габриэлем, о вреде антироссийских санкций, христианские и социалистические демократы договорились санкции против России не отменять
    2. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    3. При пустых трибунах
      МОК лучше всех знает, насколько снизилась популярность Олимпиад. Особенно это относится к зимним Олимпиадам