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Москва, 14.02.2018

Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ

«Expert Online» 2018

Томас Бах – президент Международного олимпийского комитета(МОК) – на встрече с нашими атлетами рассказал о причинах недопуска на соревнования большого числа российских спортсменов.

По словам присутствовавшего на встрече бобслеиста Максима Андрианова, встреча состоялась в горной Олимпийской деревне, на ней присутствовали спортсмены, которые в этот день были свободны от тренировок и соревнований, передаёт ТАСС.

При этом, как подчеркнул Андрианов, Бах рассказал, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно.

Он пояснил, что у МОК якобы имелись определенные сомнения по допинговым пробам ряда россиян.

Кроме того, наш бобслеист сообщил, что о том, что такая встреча состоится, он узнал только сегодня. При этом он подчеркнул, что инициатива исходила от главы МОК. «Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение, - резюмировал наш олимпиец, добавив, что встреча состояла из двух частей и была важной как для Баха, так и для российский спортсменов.

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