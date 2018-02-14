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Москва, 14.02.2018

Большой десантный корабль «Иван Грен» пополнит флот России

«Expert Online» 2018

Военно-морские силы России весной получат  большой десантный корабль «Иван Грен», на его борту одновременно смогут разместиться 13 танков или 30 бронетранспортеров и 300 солдат, пишет издание «Красная звезда» со ссылкой на главу Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

«Ждём, что называется, с минуты на минуту. Задача – закончить все мероприятия. Я не буду конкретные сроки называть, но, думаю, к концу весны мы должны всё закончить», – сообщил Рахманов, добавив, что  к концу февраля  планируется завершить  госиспытания корабля.

Пока неизвестно, останется ли «Иван Грен» в Северном флоте или его направят в последствии в Черное море. 

«Иван Грен» является головным кораблем  проекта 11711, был  заложен на ПСЗ «Янтарь» в декабре 2004 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года «Иван Грен» вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы госиспытаний.

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