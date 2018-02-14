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Москва, 14.02.2018

Долги до 100 тысяч рублей взыщут без приставов

«Expert Online» 2018

Министерство юстиции разрабатывает законопроект, повышающий до 100 тысяч рублей. планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника, минуя судебных приставов, сообщает "Российская газета". 

В ведомстве разработаны поправки в закон «Об исполнительном производстве». Изменения коснутся процедуры взыскания долгов из зарплат, пенсий и стипендий. 

Сегодня максимальная сумма, когда возможен упрощенный способ взыскания, составляет 25 тысяч рублей. Когда у должника есть работа и постоянная зарплата, то легче отдать судебные документы сразу в бухгалтерию, которая обеспечит выплату долга.

"Реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа и снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей", - поясняет Минюст. 

Такая процедура окажется дешевле и для должника. После подключения к делу судебных приставов должник обязан заплатить еще и исполнительский сбор. 

Законопроект пройдет общественное обсуждение.

Минюст разрабатывает ряд проектов, призванных усовершенствовать порядок взыскания долгов. Например, есть предложение, чтобы третьи лица (то есть де-юре посторонние) смогут погасить чей-то долг.

Российские должники предпочитают «умереть»

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