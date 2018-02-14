Фондовые индексы США опять идут на спад

На фондовых рынках США после небольшого подъема опять установилась тенденция к снижению.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился к отметке 24464,26 пункта, потеряв 0,56%. Standard & Poorʼs 500 опустился на 0,6%, составив 2641,17 пункта. Значение индекса NASDAQ Composite опустилось до 6950,9 пункта, потеряв 0,45%, сообщает «Финмаркет». За две предыдущие сессии Dow Jones смог прибавить 1,7%, не дотянув до пикового уровня 7,6%, зафиксированного 26 января.

Объемы торгов на рынке акций США на прошлой неделе были максимальными с августа 2011 года, однако, с началом этой недели пошли «в минус», отмечает аналитик по фондовым рынкам ETX Capital Нейл Уилсон.

«Низкий объем торгов в понедельник позволяет предположить, что значительной заинтересованности трейдеров в подъеме рынка пока нет», - цитирует издание Уилсона, который считает, что повышение индексов не стоит «считать разворотом понижательного тренда».

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