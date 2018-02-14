Германия подвела черту в спорах по «Северному потоку-2»

Немецкая национальная Ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas утвердила план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 годы. В него вошел газопровод Eugal, по которому российский газ из газотранспортной системы «Северный поток-2» будет поступать в страны Евросоюза, сообщает «Нефтегаз инфо».

EUGAL должен будет соединить газопровод «Северный поток-2» и газовый узел в Ольбернхау, расположенный на границе Германии и Чехии.

Все предложение по проекту немецкая сторона планирует представить до 2 марта 2018 года, а во второй половине текущего года планируется приступить к реализации проекта. Протяженность газопровода Eugal составит 485 километров, инвестиции оцениваются в 7 миллиардов евро, долю в 50,05% получит СП WIGA, владельцами которой являются «Газпром» и Wintershall.

Эксперты отмечают, что планы строительства газопровода Eugal дают четко понять противникам в Европе и за океаном, что Германия твердо намерена участвовать в проекте «Северный поток-2», который даст Берлину прибыльную возможность стать транзитером голубого топлива, что, впрочем, соответствует изначальным договоренностям и законам Евросоюза.

«Логично, что Германия в этом вопросе намерена двигаться дальше, исполняя европейское законодательство, которое гласит - если поставщик обязуется поставить к определенной точке ЕС некие объемы газа, то Евросоюз обязан к этому месту подвести и построить газопровод», - прокомментировал новость эксперт издания «Экономика сегодня» аналитик Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Своим решением Берлин подводит черту под спорами о судьбе «Северного потока-2», дав понять противникам газопровода в США и Европе, что решение по строительству газопровода окончательное. Тем более, что первая партия труб под проект уже отгружена и доставлена в места складирования в Любмин, Дрегехайде и Пренцлау.



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