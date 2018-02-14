Курс доллара взмыл вверх, рубль утянуло с другими валютами

Курс доллара резко подскочил после публикации свежих статданных по инфляции. В январе 2018 года потребительские цены в США выросли сразу на 2,1% в годовом выражении и на 0,5% - в месячном. Значения показателей оказались выше ожиданий аналитиков.

Публикация сегодняшних статданных особенно важна для рынков, так как они задают тон для ФРС в вопросе о повышении ставки. Аналитики полагают, что теперь не остается сомнений в трехкратном ее повышении в этом году и увеличивается вероятность, что будет и четвертое повышение.

Индекс доллара подскочил над отметкой 90 пунктов, прибавляя в моменте 0,3%, торгуясь до публикации отчета в красной зоне. Доллар растет к евро и к основным валютам, за исключением иены. Курс рубля также обвалился на 30 копеек и к 17.36 мск курс доллара составляет 57,60 рубля. До этого момента курс рубля укреплялся к доллару.

Фондовый рынок США при этом резко упал, а доходности американских гособлигаций подскочили.

Как передаёт агентство Рейтер со ссылкой на пресс-релиз министерства труда страны, аналитики, опрошенные агентством, ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, в месячном - на уровне 0,3%.

При этом базовая инфляция в США – за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за первый месяц нового года в месячном исчислении составила 0,3%. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 0,2%.

Также отмечается, что в годовом выражении зафиксирована базовая инфляция в 1,8%, в то время как ожидался показатель в 1,7%.

Кроме того, цены на продовольствие в США в январе 2018 года в месячном выражении выросли на 0,2%, а на энергоносители - на 3%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 1,7%, а энергоносители - на 5,5%.

Между тем, аналитики, рассматривая сценарий резкого роста доллара в среду, отмечали, что на фоне высокой волатильности не следует ожидать, что укрепление американской валюты будет продолжительным. В целом настроения рынка в отношении доллара остаются "медвежьими" на среднесрочную перспективу.

Курс доллара: Хорошая новость для рынков