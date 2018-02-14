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Москва, 14.02.2018

Исследователи представили новый способ прогноза валютных рисков

«Expert Online» 2018

При помощи использования японской модели предупреждения сейсмической активности можно предсказывать валютные риски.

Об этом рассказали исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). По их словам, в Японии ещё в 1988 году для прогнозирования землетрясений был разработан подход эпидемической толчковой последовательности, основанный на процессах Хоукс, который позволяет просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков.

В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финансовом рынке, передаёт РИА Новости.

Исследователи ВШЭ применили метод Хоукса на данных фондового индекса S&P500 и соотношения валютной пары рубль/доллар и показали, что японский подход способен прогнозировать финансовые риски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей.

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