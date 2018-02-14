ŠKODA AUTO устанавливает рекорд мировых продаж за январь

› Лучший январь за всю историю марки: мировые продажи ŠKODA достигли отметки в 103 800 единиц (+10,7%)

› Рынки: двузначный рост в Европе (+13,7%), России (+26%) и Индии (+13,8%)

› В России драйверами продаж стали автомобили RAPID (+16%) и OCTAVIA (+11%)

› Новые модели класса SUV – KODIAQ и KAROQ – вносят существенный вклад в успех компании

Млада-Болеслав, 14 февраля 2018 года – ŠKODA продолжает устанавливать рекорды: в январе чешский производитель передал клиентам по всему миру 103 800 автомобилей, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (январь 2017: 93 800 единиц). Этот январь стал лучшим за всю историю бренда. Особенно заметно спрос на автомобили ŠKODA увеличился в Европе (+13,7%), России (+26%) и Индии (+13,8%). Новые модели класса SUV –KODIAQ и KAROQ – вносят существенный вклад в успех марки.





«ŠKODA взяла динамичный старт в новом году. Растущая популярность автомобилей марки доказывает, что существующий модельный ряд обеспечивает нам сильные позиции на рынке, – комментирует Алан Фави (Alain Favey), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг. – Как показывают результаты продаж в январе, спрос на автомобили ŠKODA остается высоким. А обновления, которые мы представим в Женеве в марте, обеспечат импульс для дальнейшего роста, как, например, рестайлинг ŠKODA FABIA».