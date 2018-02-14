ЛИ-ЛУ FASHION AWARDS 2017

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ МОДЫ

Шоу-рум Ли-Лу на Трехгорной мануфактуре стал настоящим эпицентром российской модной индустрии. Именно здесь прошла 6-я торжественная церемония вручения Ли-Лу Fashion Awards, посвященная 25-летию шоу-рума Ли-Лу. Оксана Бондаренко и PR-агентство LIVE подвели модные итоги 2017 года и наградили лучших героев модного глянца.

Центром всеобщего внимания Ли-Лу Fashion Awards стала торжественная церемония, на которой награды получили ведущие глянцевые издания, сайты, редакторы и стилисты по итогам 2017 года. Это единственная профессиональная премия в России в области моды, призванная отметить лучших стилистов и редакторов модной индустрии. Среди победителей – главный редактор Vogue Мария Федорова, главный редактор Tatler Ксения Соловьева, главный редактор Esquire Сергей Минаев, главный редактор журнала Cosmopolitan Алена Пенева, главный редактор журнала OK! Вадим Верник, главный редактор GQ Игорь Гаранин, главный редактор Peopletalk Лаура Джугелия.

GRAND PRIX – Men’s Health

«Редактор года» – главный редактор Игорь Гаранин, журнал GQ

«Интервью года» – главный редактор Сергей Минаев, журнал Esquire

«Фичер года» – главный редактор Дарья Веледеева, журнал Harper’s Bazaar

«Обложка года» – главный редактор Екатерина Мухина, журнал Elle

«Стилист года» – директор моды Рената Харькова, журнал Tatler

«Открытие года» – главный редактор Наталья Лучанинова, печатные приложения «Коммерсант»

«Прорыв года» – главный редактор Игорь Андреев, журнал Numero

«Команда года» – главный редактор Вадим Верник, журнал ОК!

«Запуск года» – сайт lofficielrussia.ru журнала L’Officiel

«Проект года» - @Work журнала Marie Claire

«Event года» – он-лайн-журнал Buro247.ru

«Instagram года» – @mashildaglam главного редактора Vogue Марии Федоровой

«Telegram года» – Good Morning, Karl! Екатерины Федоровой

«Hype года» – главный редактор Лаура Джугелия, peopletalk.ru

«Рейтинг года» - главный редактор Наталия Архангельская, журнал SNC

«Светская хроника года» – директор светской хроники Денис Мережковский, журнал Grazia

журнал в номинации «Лучшая съемка в категории Celebrity Style» - InStyle; журнал в номинации «Лучшая съемка в категории Trends» - Vogue; журнал в номинации «Лучшая аксессуарная съемка» - Glamour Style Book; журнал в номинации «Лучшая съемка +Size» - Cosmopolitan; журнал в номинации «Лучшая съемка в категории Гид по Стилю» – Cosmopolitan Shopping; журнал в номинации «Travel-издание» - журнал Aeroflot Style ; журнал в номинации «Бизнес-издание» - журнал Как потратить.

Поздравить победителей в шоу-рум Ли-Лу на Трехгорной мануфактуре с оригинальной ретро-лофт стилистикой и lifestyle-концепцией пришли не только главные редакторы и коллеги по модному цеху, но и представители модной индустрии, звезды шоу-бизнеса и кино: Оксана Лаврентьева, Надежда Оболенцева, Яна Расковалова, Екатерина Моисеева, Евгения Линович, Ксения Князева, Андрей Фомин, Артем Королев, Алексей Киселев, Василий Церетели, Маша Цигаль, Ксения Чилингарова, Анна Ивченко, Анна Худоян, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская, многие другие известные и влиятельные персоны. Подарком от шоу-рума Ли-Лу стал часовой концерт Гриши Урганта, музыкального проекта известного телеведущего Ивана Урганта.