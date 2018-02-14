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Москва, 14.02.2018

Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича

«Expert Online» 2018

Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации - объяснила, почему сенатор Франц Клинцевич лишился поста первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности.

По её словам, в верхней палате российского парламента принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов.

Напомним, 12 февраля появилась информация, что первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич подал заявление об уходе с этого поста. А уже сегодня палата на своём пленарном заседании проголосовал за его увольнение. При этом Клинцевич остался в составе комитета.

Франц Адамович Клинцевич родился 15 июня 1957 года (Ошмяны, Гродненская область, Белорусская ССР, СССР) — российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Представляет в сенате Смоленскую область. Являлся депутатом Госдумы РФ III, IV, V и VI созывов. Кандидат психологических наук. Владеет языками: дари, белорусским, польским и немецким.

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