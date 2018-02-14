Минобрнауки готовит масштабную реформу среднего и профильного образования

Россию ждет масштабная реформа среднего и профильного образований. На базе колледжей создадут региональные центры не только для обучения выпускников школ, но и для взрослых, которые не могут найти работу из-за невостребованности профессии на рынке труда, пишут «Известия».

Новый проект на данном этапе находится в высокой степени готовности, сообщает источник издания в Минобрнауке. Реформы базируются на данных мониторинга состояния колледжей в регионах страны. Сообщается, что по данным исследования основной проблемой систем среднего профобразования (СПО) является устаревшая материальная база, в замене которой ведомство не видит смысла и не только из-за затратности проекта.

«Если мы сейчас полностью поменяем материальную базу, уже через пять лет многое устареет», — пояснила изданию замминистра образования Ирина Потехина, которая подчеркнула, что самый большой спрос сегодня в стране на специалистов среднего звена.

Чиновники рассчитывают, что создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности решит данную проблему.

По словам Потехиной большой спрос на кадры идет от МСБ. Есть новая тенденция — стартапы, востребованы специалисты в сфере IT и медработники, из-за роста рынка социальных услуг требуются сиделки, воспитательницы, гувернантки.

При этом уровень финансирования учреждений СПО остается неизменным: в 2015 году было выделено из бюджета на данные учебные учреждения 10,2 млрд рублей, в 2016-м — 9,9 млрд, а в 2017-м — 9,3 млрд.

Отмечается, что сегодня в стране кадры по программам СПО готовят 3,5 тыс. образовательных учреждений, из которых 60% — техникумы, 40% - колледжи социальной сферы (здравоохранения, образования и культуры) и сферы услуг.