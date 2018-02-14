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Москва, 14.02.2018

На олимпийский Пхёнчхан обрушился ураган

«Expert Online» 2018

Из-за урагана, который обрушился на столицу Зимних Олимпийских игр-2018 город Пхёнчхан, организаторам пришлось срочно корректировать график соревнований.

В целях безопасности перенесены на другие даты старты горнолыжников, а также гонки по биатлону. В итоге старт женщин в индивидуальной гонке намечен на завтра на 11:15 мск, мужчины побегут завтра же в 14:30 мск.

Как написал в своё микроблоге в Twitter один из российских журналистов, в настоящее время ураган только усиливается, народ убегает. По динамику объявляют: «В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов», передаёт «Интерфакс».

Напомним, накануне российские спортсмены завоевали сразу три бронзовые медали. Третьими в лыжном спринте стали Юлия Белорукова и Александр Большунов. Кроме того, бронзу на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане выиграли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Таким .образом, сейчас в копилке сборной России пять медалей – одна серебряная и четыре бронзовые. С такими показателями в неофициальном командном зачёте наши атлеты расположились на 11-м месте.

Продолжает лидировать сборная Германии. По итогам соревнований, прошедших во вторник, в активе немецкой команды 5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые медали.

Медали на Олимпиаде 2018: У России пять медалей Олимпиады

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