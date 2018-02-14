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Москва, 14.02.2018

Названы самые лучшие для жизни регионы России

«Expert Online» 2018

«РИА Рейтинг» назвал самые лучшие и самые худшие регионы по качеству жизни в России.

Согласно данным экспертов, которые использовали 72 показателя, в том числе уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, безопасность, здоровье людей, уровень образования, климат, экологию, инфраструктуру, развитие малого бизнеса, среди успешных регионов уверенно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область – все они они набрали более 70 баллов.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в аналогичном рейтинге за 2016 год. Этому соответствует качество жизни в Пермском крае, Магаданской или Орловской области.

Высокие показатели качества жизни также зафиксированы в Татарстане (65,59 балла), Белгородской области (64,00), Краснодарском крае (62,89). Возрос уровень жизни и в Республике Крым, но пока он оценивается чуть ниже среднего (41,95).

Самыми неблагополучными регионами по качеству жизни стали Тыва (13,96), Ингушетия (19,53), Карачаево-Черкесия (25,03) и Республика Алтай (25,16).

Кроме того, отмечается, что в текущем рейтинге десять регионов показали рост более чем на 5 мест. Самый существенный рывок продемонстрировали Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Хакасия. При этом абсолютным лидером роста стал Крым, который переместился с 66 на 55 место.  А вот позиции Коми, Адыгеи, Орловской области и Северной Осетии снизились более чем на 5 мест

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Составлен рейтинг зарплат регионов России

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