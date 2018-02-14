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Москва, 14.02.2018

Неполадки, приведшие к гибели АН-148, нашли у лайнеров Sukhoi Superjet 100

«Expert Online» 2018

Сбой в работе индикаторов показания скорости, которые специалисты называют в качестве вероятной причины катастрофы самолета Ан-148, наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на телеграмму Росавиации.

Издание отмечает, что пилоты «Аэрофлота» за неделю до трагедии с АН жаловались на проблемы с расхождением показаний скорости. За два дня снегопадов 4-5 февраля произошло семь подобных инцидентов с SSJ 100, когда отмечалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота при влете или наборе высоты. Во всех случаях самолеты возвращались на аэродром вылета.  Всего с 2011 года насчитывается 14 подобных сбоев.

Росавиация при этом не считает, что проблема в самолетах, а скорее, по мнению ведомства, в плохой работе аэропортов, что следует из телеграммы.

В документе одним из фактов происшествий с самолетами последних лет называется «низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов», а также неэффективная оценка рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных аномалий — при сильном ливневом снеге или дожде, отмечает издание.

Озвучены версии авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля 2018 года.

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