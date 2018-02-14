Объединенная судостроительная корпорация не войдет в состав «Ростеха»

Решение о включении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в состав «Ростеха» вряд ли будет принято в ближайшее время, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Ранее СМИ сообщили об идее включении ОСК в состав «Ростеха», которую представители Минпромторга обнародовали на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина. Но пока о дальнейшем воплощении в жизнь данных планов речь не идет, поскольку корпорация на данный момент имеет обязательств по «оздоровлению "Уралвагонзавода" и финансированию самолета МС-21 ОСК». В этой связи ОСК может войти в госкорпорацию через два-три года.

Гутенев считает, что уже сейчас можно «просчитывать различные модели и эффекты».

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