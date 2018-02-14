Олимпиада-2018: российские хоккеисты сенсационно проиграли сборной Словакии

Российские хоккеисты – главные фавориты олимпийского турнира Игр-2018, которые проходят в Пхёнчхане – сенсационно уступили в своём первом матче группового этапа сборной Словакии 2:3

Подопечные Олега Знарка очень мощно начали встречу и к исходу 5-й минуты усилиями Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова легко повели в счёте 2:0.

Однако ещё до первого перерыва Петер Олвецки и Мартин Бакош восстановили равновесие – 2:2.

Во втором периоде шайб заброшено не было. А в последней 20-минутке победу Словакии принёс Петер Черешняк. 2:3 - сенсационное поражение нашей команды.

Хоккей. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. Группа B. 1-й тур

Словакия — Россия — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

0:1 — Гавриков (Войнов, Широков) — 02:54,

0:2 — Капризов (Гусев) — 04:08,

1:2 — Олвецки (Граняк) — 16:05,

2:2 — Бакош — 17:55,

3:2 — Черешняк (Гашчак, Бакош) — 48:30 (5x4)

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