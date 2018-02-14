Особенности отчетности по гостиничным чекам

Сотрудник любого предприятия, отправляющийся в командировку, знает, насколько важен такой документ, как гостиничный чек.

Ведь именно его наличие подтверждает проживание в гостинице в течение определенного промежутка времени, а также целевое использование денежных средств, выделенных компанией.

Бухгалтерии крупных и государственных предприятий очень консервативны в этом вопросе. Для них гостиничный чек является обязательным элементом отчетности со стороны командированного работника. Поэтому многие солидные компании заранее бронируют для своих сотрудников номера в гостиницах, что позволяет тем не беспокоиться о наличии чека установленного образца. А вот организации поменьше, возлагают эту ответственность на самого работника.

Небольшие частные фирмы не особо строго относятся к предоставлению сотрудником гостиничного чека. Чаще всего они выделяют определенную сумму денег, а работник, отправляющийся в командировку, уже сам решает, как ими распорядиться. Кто-то может предпочесть остановиться в гостинице, кто-то снимает частное недорогое жилье, а кто-то и вовсе останавливается у знакомых или родственников. А если еще удается раздобыть чек для отчетности, например в МосЧек - центре гостиничных услуг - финансовая выгода, так сказать «на лицо».

Сегодня практически в любом городе приобрести гостиничный чек особого труда не составляет. В интернете можно найти массу предложений, от компаний предоставляющих подобного рода услуги. Причины, по которым командированные сотрудники к ним обращаются, могут быть абсолютно разными. Кто-то не хочет упускать возможность провести время с близкими людьми, проживающими в другом городе, а кто-то хочет немного подзаработать.

На проживание сотрудника в гостинице предприятие, как правило, выделяет немалую сумму, которая нередко превышает заработную плату командированного работника. Конечно, мало кто захочет упускать возможность часть этих денег оставить себе. Именно поэтому получение гостиничных чеков, сегодня так востребовано среди людей, отправляющихся в командировку.

Ведь любой человек, оказавшийся в чужом городе, будет стараться сэкономить не только свои деньги, но и деньги компании. Но, безусловно, не каждый сотрудник будет делать это с целью оставить их себе. Многие люди очень добросовестно относятся к своей работе и дорожат репутацией. Но как бы там ни было, возможность приобрести гостиничный чек у сторонней организации – довольно выгодное мероприятие. Только не забудьте убедиться, что в случае необходимости он будет подтвержден гостиницей выдавшей документ.