Педофилов в России будут сажать пожизненно

В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект, ужесточающий наказание для педофилов.

Согласно документу, который находится в базе данных Госдумы, за преступления против половой неприкосновенности детей суды смогут назначать пожизненное заключение. Кроме того, предлагается дополнить 78-ю статью УК РФ положением, которое отменяет сроки давности по таким преступлениям, передаёт РИА Новости.

Известно, что инициатором законопроекта стала вице-спикер Думы Ирина Яровая, которую уже поддержали глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, министерство юстиции, министерство здравоохранения, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребёнка в РФ и институт имени Сербского.

Согласно данным СК РФ, в 2017 году возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности против детей. При этом в 2016 году возбуждено 5835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия.