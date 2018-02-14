Подписка
Москва, 14.02.2018

Педофилов в России будут сажать пожизненно

«Expert Online» 2018

В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект, ужесточающий наказание для педофилов.

Согласно документу, который находится в базе данных Госдумы, за преступления против половой неприкосновенности детей суды смогут назначать пожизненное заключение. Кроме того, предлагается дополнить 78-ю статью УК РФ положением, которое отменяет сроки давности по таким преступлениям, передаёт РИА Новости.

Известно, что инициатором законопроекта стала вице-спикер Думы Ирина Яровая, которую уже поддержали глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, министерство юстиции, министерство здравоохранения, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребёнка в РФ и институт имени Сербского.

Согласно данным СК РФ, в 2017 году возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности против детей. При этом в 2016 году возбуждено 5835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия.

Распечатать
    Реклама

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    2. В симпатиях к России не замечены
      С учетом прежних высказываний и действий г-на Шульца в отношении России трудно представить, что, возглавив МИД ФРГ, он пусть и не кардинально, но хотя бы сколько-нибудь существенно изменит свои взгляды на нашу страну.
    3. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»