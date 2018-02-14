«Перекрестки» с «Пятерочками» обошли «Магнит»

Ритейл сменил лидера на рынке акций

Группа X5 стала самой дорогой продовольственной компанией России, обогнав по капитализации «Магнит». Как пишут «Ведомости», такой результат стал возможен благодаря смене управления в компании, новой стратегии развития и привлечении ив команду специалистов, прежде не работавших в розничной торговле.

Так, на закрытие торгов на Лондонской бирже 13 февраля капитализация X5 Retail Group превысила стоимость своего основного конкурента «Магнита»: 10,05 млрд против 9,91 млрд долларов. При этом, отмечают участники рынка, котировки «Магнита» быстро падают с конца января, так как результаты 2017 года разочаровали инвесторов. Выручка компании выросла на 6,4%, до 1,14 трлн руб.,но это оказалось намного ниже прогноза менеджмента. Осенью, после публикации слабых результатов третьего квартала, «Магнит» снизил прогноз годового роста с 9–11 до 8–10%.

Выручка X5, в свою очередь, за год увеличилась на 25,5%, что позволило компании с оборотом 1,29 трлн руб. по итогам года стать первой в российской рознице. Этому, как считается, способствовала смена команды топ-менеджеров и последовавшие управленческие шаги.

По данным компании «Магнит», в нее входит 12 125 магазинов в формате «у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3 774 магазинов «Магнит Косметик». X5 Retail Group сообщает о наличии у нее 12 121 магазинов, 584 из которых «Перекрёстки», 10 481 магазин бренда «Пятёрочка», остальные относятся к торговой сети «Карусель».

Упасть тоже случается

На фоне падения котировок акций «Магнита», которые за пять месяцев потеряли около половины стоимости, падение капитализации было вполне ожидаемым, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Сам по себе этот факт не влечет негативных последствий для «Магнита», полагает он, хотя, возможно, после листинга бумаг Х5, вес «Магнита» в индексе Мосбиржи и потребительского сектора в этом году будет уменьшен в пользу Х5.

На сегодня вес Магнита в индексе — 3,2%, он занимает восьмое место по значимости. Х5 — сопоставимая по размеру компания, поэтому она также заслуживает включения в индекс Московской биржи. Однако распискам Х5 может не хватить ликвидности, чтобы войти в индекс уже в марте, так что это может произойти в июне, говорит Георгий Ващенко. По его мнению, Х5 сохранит лидерство среди розничных сетей по капитализации в первом полугодии 2018 года. Выручка компании за год увеличилась на 25,5%, до 1,286 трлн руб. Прогнозы на 2018 год предполагают рост продаж на 22%, в то время как «Магнит» ожидает повышения выручки в диапазоне 7–9%.

Рост капитализации Х5 — это своего рода признание со стороны инвесторов бумагам, которые появились на бирже очень вовремя, когда у основного конкурента — «Магнита» — начались проблемы, считает руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Торги GDR X5 Retail Group на Московской бирже начались в феврале этого года, этого события ждать пришлось более 10 лет.

Как только бумага появилась, она сразу вошла в топ-20 по оборотам, это бесспорный признак интереса, такое бывает не часто, указывает эксперт. Скорее всего, многие инвесторы, предпочитающие покупать бумаги ритейлеров, решили переформировать свои портфели в акции X5, продавая акции «Магнита».

«Магнит» при этом возлагал большие надежды на программу реновации своих магазинов, стартовавшей в 2016 году и уже в 3 квартале 2017 показавшей свою неэффективность, говорит Елена Михалева. Вместо этого X5 запустил программу обновления магазинов еще в 2012 году, и ее можно назвать успешной, судя по динамике выручки. А сейчас планы еще более амбициозные: Х5 Retail Group планирует удвоить количество супермаркетов «Перекресток» в каждом из городов-миллионников России. Магнит при этом хорошо, если просто сохранит динамику открытие новых магазинов, которую показывал в 2017 году. Самое неприятное для инвесторов — это отказ «Магнита» от выплаты дивидендов в 2018 году, на фоне таких операционных показателей. Этот отказ — как прямой призыв покупать бумаги X5, которая направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО и обеспечивает примерно 1.5% дивидендной доходности.

С другой стороны, говорит Екатерина Михалева, на месте инвесторов, можно задуматься о том, что российская экономика, с ее сверхнизкой инфляцией 2,19% за последние 12 месяцев, возможно, медленно вползает в период дефляции, который может очень негативно сказываться на ритейлерах в долгосрочной перспективе. Да, дефляция в России — это фантастика, но ведь и инфляция в 2% еще несколько лет назад казалась невозможной. Если сценарий дефляции будет заложен аналитиками в модели оценки акций ритейлеров, то прогнозируемые капитализации будут гораздо ниже. Магнит и X5 очень заинтересованы в умеренной инфляции, для них это важное условие среды для роста бизнеса.

Слово за «Магнитом»

Изменения на рынке акций продовольственных ретейлеров связаны прежде всего с динамикой их экономических показателей, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Выручка Х5 Retail Group в 2017 году росла в 4 раза быстрее, чем у «Магнита» и закономерно превысила обороты этого прежнего лидера. На таком непростом и остро конкурентном рынке управление «Пятёрочками», «Перекрёстками» и «Каруселями», входящими в Х5 Retail Group, оказалось эффективнее, чем у «Магнита», почивавшего на лаврах, говорит он. У Х5 гибкая политика, сочетающая высокий темп открытия новых магазинов разных форматов с поддержанием широкого и качественного ассортимента. Это привлекает стабильный трафик прежних покупателей и формирует поток новых.

С другой стороны, указывает аналитик, «Магнит» ориентируется в основном на формат существующих давно «магазинов у дома» с традиционными сервисами. Но в них не удаётся поддерживать трафик, отток покупателей в прошедшем году составил 2,6%. В результате чистая прибыль «Магнита» упала за год на 34,7%. Рынок благожелательно реагирует на стремление к новациям и грамотную стратегию Х5. Позитивное развитие позволило ритейлеру включить свои акции в листинг Мосбиржи, что дополнительно привлекает российских инвесторов и повышает общую капитализацию. Но теперь слово за «Магнитом», который вряд ли легко смирится с негативной динамикой в своей деятельности.

Обе хороши

Залог успеха Х5 — это состав правления компании и принимаемые ими решения, добавляет Денис Владимиров, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий. Текущая победа является результатом долгосрочного плана развития, где наращивалась и продолжает расти сеть точек продаж (в 2015 году было открыто 1500 новых магазинов, в 2016 году 2200, в 2017 более 1600), за счет чего увеличены торговые обороты.

В прошедшем году, по оценке INFOline, X5 Retail Group заняла 8% рынка, а Магнит — 7,4%. Однако, несмотря на то, что в этой гонке X5 Retail занял первое место, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, до 2020 года, стоит рассмотреть покупку акций обеих компаний, уверен аналитик. Так как доля гигантов на рынке будет расти в перспективе двух лет, вытесняя мелкие розничные точки продаж, а значит и торговые обороты, несмотря на положение в потребительском секторе, буду нарастать.

Почему «Магнит» потерял динамику роста