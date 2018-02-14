США опасаются досрочных выборов на Украине из-за «общенародного недовольства»

Современная ситуация на Украине несет в себе риск возникновения политической нестабильности, подрыва западной ориентации и, как результат, досрочных выборов президента. Такие выводы сделала нацразведка США, сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад директора ведомства Дэниела Коутса.

«Общенародное недовольство темпами реформ, пониженный уровень жизни, ощущение усугубляющейся проблемы коррупции и политическая поляризация в преддверии запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году способны привести к досрочным выборам», - сообщил Коутс.

Американец также высказал опасение, что в сложившийся ситуации оппозиция получает хорошие шансы для «ослабления президента Украины Петра Порошенко и провластной коалиции накануне выборов».

Как Украина оплачивает участие Франции в проекте «Северный поток-2»