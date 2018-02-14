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Москва, 14.02.2018

США опасаются досрочных выборов на Украине из-за «общенародного недовольства»

«Expert Online» 2018

Современная ситуация на Украине несет в себе риск  возникновения политической нестабильности, подрыва западной ориентации и, как результат, досрочных выборов президента. Такие выводы сделала нацразведка США, сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад директора ведомства Дэниела Коутса.

«Общенародное  недовольство темпами реформ, пониженный уровень жизни, ощущение усугубляющейся проблемы коррупции и политическая поляризация в преддверии запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году способны привести к досрочным выборам», - сообщил Коутс.

Американец также высказал опасение, что в сложившийся ситуации оппозиция получает хорошие шансы для «ослабления президента Украины Петра Порошенко и провластной коалиции накануне выборов».

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