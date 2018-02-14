РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ ВОШЛИ В СПИСОК ФИНАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА LEXUS DESIGN AWARD 2018

Lexus International объявил имена 12 финалистов престижного конкурса Lexus Design Award 2018. В этом году участникам международного конкурса дизайна, который проводится уже шестой раз, предложили раскрыть тему «CO-» — латинского префикса, означающего идею взаимодействия и сотрудничества в гармонии. Тема «CO-» предполагает поиск ответа на вопрос, какую роль может сыграть дизайн в решении актуальных мировых проблем путем гармонизации отношений природы и общества.

В этом году Lexus Design Award привлек беспрецедентно большое число участников: на конкурс поступило более 1300 заявок из 68 стран. Член жюри сэр Дэвид Аджайе отметил: «Крайне интересно было увидеть, как молодые дизайнеры превращают новые концепции и идеи в инновационные решения, которые помогут справиться с важнейшими проблемами современности». Многие победители и финалисты Lexus Design Award прошлых лет смогли добиться дальнейших успехов. Так, Себастьян Шерер (проект Iris, 2014 год) получил в 2016 году премию German Design Award, а группа Caravan (проект «Одежда под настроение», 2015 год) в 2016 году завоевала главный приз конкурса носимых технологий в рамках Венецианской недели дизайна.

Авторитетное жюри, которое в этом году пополнилось такими знаменитыми архитекторами, как Дэвид Аджайе и Шигеру Бан, после тщательного изучения присланных работ выбрало 12 финалистов. Из них четверо получат возможность создать прототипы своих проектов под руководством признанных мастеров: Линдси Адельман, Джессики Уолш, Соу Фудзимото и Formafantasma.

● CO-RKs, DIGITALAB {Бримет Фернандес да Сильва, Ана Триндаде Фонсека (Португалия)}: ментором выступит Линдси Адельман.

Система, соединяющая нить из пробкового дерева (экологически чистый материал) и вычислительный процесс, создает дизайнерские изделия.

● Honest Egg, aesthetid {Пол Йон Рит Фуи, Джайхар Джайлани Бин Исмаил (Малайзия)}: ментором выступит Джессика Уолш.

Совмещение технологий (интеллектуальный пигментный краситель) и дизайна (индикатор) для определения свежести яиц.

● Recycled Fiber Planter, Эрико Йокои (Япония): ментором выступит Соу Фудзимото.

Соединение ткани и экологического дизайна позволяет старой одежде «обрести» новую жизнь.

● Testing Hypotheticals, Extrapolation Factory {Кристофер Вебкен (Германия), Эллиотт П. Монтгомери (США)}: ментором выступит Formafantasma.

Совместно придуманная тестовая площадка для практической проверки теорий о взаимосвязях между обществом, технологиями и окружающей средой.

Эти четыре прототипа и стенды с детальными презентациями проектов остальных восьми финалистов, будут представлены на мероприятии Lexus Design Event в рамках Недели дизайна в Милане* в апреле этого года.

В список финалистов вошел проект Grabby, представленный двумя молодыми дизайнерами из Санкт-Петербурга Надеждой Абдуллиной и Мариной Егоровой и ставший победителем конкурса Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice (Премия Лексус в области Дизайна. Выбор России).

Проект «Grabby» (в переводе с английского «Хватать») - специальная кухонная разделочная доска - инновационный продукт, созданный для людей с ограниченными физическими возможностями, позволяющий работать на доске одной рукой. Проект-победитель раскрывает тему года “CO-“, обозначающую идею взаимодействия дизайна и функциональности.

Двенадцать финалистов проведут презентации своих работ для членов жюри и представителей международных СМИ, после чего будет выбран обладатель Гран-при.