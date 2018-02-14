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Москва, 14.02.2018

Саудиты нацелились на российский газ

«Expert Online» 2018

Кирилл Дмитриев – глава РФПИ – рассказал, что 14 февраля Саудовская Saudi Aramco подпишет соглашение о партнёрстве по одному из СПГ-проектов в РФ.

По его словам, саудовские инвесторы проявляют интерес к российским СПГ-проектам. Поэтому подписание соглашения о партнерстве Aramco с одним из наших ведущих СПГ-проектов – важнейший момент.

Предположительно речь может идти об «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа, интерес к которому саудиты проявляли и раньше.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия обсуждают сотрудничество в нефтехимии на 1 млрд долларов, а также совместные инвестиции в частные российские нефтесервисные компании EDC и «Новомет», пишет газета «Коммерсант».

Напомним, ранее в материалах межправительственной комиссии двух стран говорилось, что в настоящее время Россия и Саудовская Аравия изучают совместное участие в проекте второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» на Гыдане. В свою очередь глава НОВАТЭК Леонид Михельсон ещё в декабре 2017 года отмечал, что компания также обсуждает поставки СПГ в Саудовскую Аравию.

В прошлом году совместный фонд РФПИ, PIF и Saudi Aramco собирался инвестировать в миноритарные пакеты российских нефтесервисных Eurasia Drilling Company и «Новомета». Предполагается, что, получив долю в EDC, Saudi Aramco предоставит доступ российской буровой компании на национальный рынок.

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