У России пять медалей Олимпиады

Награды россиян

Серебряная медаль: фигурное катание, командные соревнования Бронзовые медали: Семен Елистратов (шорт-трек); Юлия Белорукова (лыжи, спринт); Александр Большунов (лыжи, спринт); Анастасия Брызгалова, Александр Крушельницкий (керлинг, микст).





Гордость

Важно, что россияне за столь короткий срок не только подтвердили свои амбиции, но и ухитрились вызвать бурю эмоций у болельщиков. Как положительных, так, впрочем, и отрицательных.

Вологжанин Денис Спицов, пришедший четвертым в скиатлоне (участники половину 30-километровой дистанции проходят классическим стилем, затем меняют лыжи и бегут к финишу коньковым ходом), завоевал всеобщую симпатию. После жутчайшего завала в начале гонки, он не опустил рук и до самого финиша боролся с врезавшимся в него на старте норвежцем Крюгером. Не попав в призовую тройку, дебютант Игр Спицов тем не менее остался доволен своим выступлением. Он не стал упрекать норвежца за падение. С кем не бывает, – великодушно заметил 21-летний россиянин, после гонки посмеявшийся с соперником над случившимся. Со стороны клубок тел на лыжне выглядел более драматично.

Негодование

Биатлонист Антон Бабиков после неудачи в спринте заявил, что Олимпиада – «не самый главный старт в моей жизни, не ощущаю его таким. Даже в прошлом году на чемпионате мира я ощущал гораздо больше ответствености. Тогда я выступал в своей команде и для меня это действительно было нечто великое, а сейчас я не чувствую, что Олимпиада – это то, к чему мы все шли». Возникает вопрос: а зачем с таким настроем надо было ехать? Впрочем, стоит переадресовать его Федерации биатлона, которая послала на Олимпиаду всего четырех спортсменов, двух мужчин и двух женщин. Из-за нехватки участников наша команда теперь пропустит эстафеты. Между тем, возможность послать полноценный состав – пусть и не самый опытный – была, почему этим не воспользовались биатлонные гуру?

Восхищение

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова вызвала неровное биение сердца у мужчин всего мира. Английская газета The Sun утверждает, что британцы стали внимательно следить за этим видом спорта лишь благодаря красивой россиянке.

По слухам, ей прочат даже роль очередной партнерши Джеймса Бонда в нескончаемом сериале. Несомненно, агент 007 согласится, но неизвестно, как на это посмотрит муж и партнер Анастасии по миксту Александр Крушельницкий.

Ужас

Падение российского горнолыжника Павла Трихичева в соревнованиях по скоростному спуску внешне выглядело страшно. Потеряв равновесие при выходе из широкого виража, он проскользил по склону несколько десятков метров, сметая попадавшееся ему на пути препятствия, в том числе защитные сетки.

К счастью, переломов не было, но лицо Трихичев разбил сильно.

Недоумение

Не в свои сани не садись. Об этой русской пословице, похоже, забыли в нашей сборной. Один из членов санной команды Семен Павличенко после соревнований одиночек рассказал, что по решению тренера Альберта Демченко он всю тренировочную неделю прикатывал сани для другого олимпийца – Романа Репилова, а свои так и не смог опробовать. В итоге ни один из спортсменов не выступил в полную силу: Репилов смазал решающие попытки, а Павличенко, сменив «экипаж», оказался 14-м.

Олимпиада 2018: Грустный праздник