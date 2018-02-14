В Кремле рассказали, зачем Порошенко звонил Путину

Президент Украины Петр Порошенко действительно звонил российскому лидеру 12 февраля, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным», - цитирует РБК пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Порошенко выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, произошедшей 11 февраля в Подмосковье и унесшей жизни 71 человека.

Также обсуждалась тема продолжения обмена пленными. Процесс был начат накануне нового года.

«Президенты более детально остановились на этой теме», - отметил Песков.

Отдельно отсудилась тема «безальтернативности выполнения Минских договоренностей».

Напомним, утром в украинских СМИ появилась информация о телефонном разговоре, состоявшимся между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко.

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