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Москва, 14.02.2018

Испытатели в Жуковском сымитируют взлет АН-148

«Expert Online» 2018

Летчики-испытатели летно-исследовательского института им. Громова в Жуковском проведут испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося самолета Ан-148, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЛИИ, который не уточнил о дате проведения испытаний. Точно известно, что проведут полет летчики, которые ранее испытывали и летали на АН-148.

«В рамках расследования планируется провести имитацию взлета самолета Ан-148», - сообщили в ЛИИ. Собеседник рассказал, что  все параметры будут идентичны тем, которые, по данным «черных ящиков», были у потерпевшего крушение АН-148.

Испытатели отработают различные варианты с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем, чтобы установить точные причины авиакатастрофы Ан-148.

Пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.

Все версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

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