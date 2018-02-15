Деловой завтрак «Экспорт в стратегии развития АПК регионов»

Региональное разнообразие продуктов питания и сельхозпродукции формируют высокий экспортный потенциал российской продукции и интерес к ней зарубежных потребителей.

Последние изменения в системе субсидирования АПК страны предоставляют регионам больше автономности в развитии отдельных отраслевых направлений. Какие стратегии развития экспорта выбирают регионы? Чем обусловлен такой выбор: природно-климатическими условиями, близостью рынков сбыта, уникальностью продуктов, иными инфраструктурными и производственными возможностями и особенностями.

Участникам сессии предстоит ответить на вопросы: какие существующие инструменты поддержки экспорта помогут региональным производителям реализовать свой потенциал и достаточно ли их для построения эффективной системы выхода на внешние рынки? На какой международный опыт можно опереться для построения эффективных региональных экспортных ценностных стратегий?

Среди тем:

Экспорт продукции АПК: результаты 2017 и прогнозы роста;

Стратегия развития экспорта АПК в регионах и его поддержка Российским Экспортным Центром;

Экспортные стратегии регионов: конкурентные преимущества на мировых рынках;

Успешные международные практики по развитию регионального экспорта;

Составляющие успешного бренда региона при экспорте сельхозпродукции и продуктов питания и его влияние на узнаваемость региона на мировой арене.

Среди спикеров:

Ткачев Александр Николаевич, Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Тюпанов Алексей Александрович, Исполнительный директор АО «Российский Экспортный Центр»

Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области

Пьер Челесте, Глава российского представительства «Trade Italian Agency»

Голландцев Андрей Юрьевич, Председатель Совета директоров АО «Славтранс-Сервис»

Пеньшин Сергей Александрович, Глава фермерского хозяйства «Урожайное», директор ООО «Гросс»

Позднякова Анна Валерьевна, Директор по взаимодействию с органами власти ООО УК «РусБиоАльянс»

Дворник Вячеслав Николаевич, Коммерческий директор «Алтайские мельницы»

Джери Калмис, Генеральный директор ООО МЕТРО Кэш энд Керри

Протасов Максим Александрович, Руководитель АНО «Российская система качества»

Подробная программа конференции на сайте >>>>