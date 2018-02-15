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Москва, 15.02.2018

Деловой завтрак «Экспорт в стратегии развития АПК регионов»

«Expert Online» 2018

Региональное разнообразие продуктов питания и сельхозпродукции формируют высокий экспортный потенциал российской продукции и интерес к ней зарубежных потребителей.

Последние изменения в системе субсидирования АПК страны предоставляют регионам больше автономности в развитии отдельных отраслевых направлений. Какие стратегии развития экспорта выбирают регионы? Чем обусловлен такой выбор: природно-климатическими условиями, близостью рынков сбыта, уникальностью продуктов, иными инфраструктурными и производственными возможностями и особенностями. 

Участникам сессии предстоит ответить на вопросы: какие существующие инструменты поддержки экспорта помогут региональным производителям реализовать свой потенциал и достаточно ли их для построения эффективной системы выхода на внешние рынки? На какой международный опыт можно опереться для построения эффективных региональных экспортных ценностных стратегий?

Среди тем:

  • Экспорт продукции АПК: результаты 2017 и прогнозы роста;
  • Стратегия развития экспорта АПК в регионах и его поддержка Российским Экспортным Центром;
  • Экспортные стратегии регионов: конкурентные преимущества на мировых рынках;
  • Успешные международные практики по развитию регионального экспорта;
  • Составляющие успешного бренда региона при экспорте сельхозпродукции и продуктов питания и его влияние на узнаваемость региона на мировой арене.

Среди спикеров:

  • Ткачев Александр Николаевич, Министр сельского хозяйства Российской Федерации
  • Тюпанов Алексей Александрович, Исполнительный директор АО «Российский Экспортный Центр»
  • Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области
  • Пьер Челесте, Глава российского представительства «Trade Italian Agency»
  • Голландцев Андрей Юрьевич, Председатель Совета директоров АО «Славтранс-Сервис»
  • Пеньшин Сергей Александрович, Глава фермерского хозяйства «Урожайное», директор ООО «Гросс»
  • Позднякова Анна Валерьевна, Директор по взаимодействию с органами власти ООО УК «РусБиоАльянс»
  • Дворник Вячеслав Николаевич, Коммерческий директор «Алтайские мельницы»
  • Джери Калмис, Генеральный директор ООО МЕТРО Кэш энд Керри
  • Протасов Максим Александрович, Руководитель АНО «Российская система качества»

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