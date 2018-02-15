Деловой завтрак «Экспорт в стратегии развития АПК регионов»

Региональное разнообразие продуктов питания и сельхозпродукции формируют высокий экспортный потенциал российской продукции и интерес к ней зарубежных потребителей.
Последние изменения в системе субсидирования АПК страны предоставляют регионам больше автономности в развитии отдельных отраслевых направлений. Какие стратегии развития экспорта выбирают регионы? Чем обусловлен такой выбор: природно-климатическими условиями, близостью рынков сбыта, уникальностью продуктов, иными инфраструктурными и производственными возможностями и особенностями.
Участникам сессии предстоит ответить на вопросы: какие существующие инструменты поддержки экспорта помогут региональным производителям реализовать свой потенциал и достаточно ли их для построения эффективной системы выхода на внешние рынки? На какой международный опыт можно опереться для построения эффективных региональных экспортных ценностных стратегий?
Среди тем:
- Экспорт продукции АПК: результаты 2017 и прогнозы роста;
- Стратегия развития экспорта АПК в регионах и его поддержка Российским Экспортным Центром;
- Экспортные стратегии регионов: конкурентные преимущества на мировых рынках;
- Успешные международные практики по развитию регионального экспорта;
- Составляющие успешного бренда региона при экспорте сельхозпродукции и продуктов питания и его влияние на узнаваемость региона на мировой арене.
Среди спикеров:
- Ткачев Александр Николаевич, Министр сельского хозяйства Российской Федерации
- Тюпанов Алексей Александрович, Исполнительный директор АО «Российский Экспортный Центр»
- Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области
- Пьер Челесте, Глава российского представительства «Trade Italian Agency»
- Голландцев Андрей Юрьевич, Председатель Совета директоров АО «Славтранс-Сервис»
- Пеньшин Сергей Александрович, Глава фермерского хозяйства «Урожайное», директор ООО «Гросс»
- Позднякова Анна Валерьевна, Директор по взаимодействию с органами власти ООО УК «РусБиоАльянс»
- Дворник Вячеслав Николаевич, Коммерческий директор «Алтайские мельницы»
- Джери Калмис, Генеральный директор ООО МЕТРО Кэш энд Керри
- Протасов Максим Александрович, Руководитель АНО «Российская система качества»