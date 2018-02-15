Нефть в России дешевеет, но это не опасно

Российская нефть Urals опустилась ниже уровня 3,5 тыс. руб. до 3400 руб. за баррель после четырех месяцев роста, пишет «Коммерсантъ». За прошедшие три недели она потеряла в цене 12% в рублях. В конце вчерашних торгов цена на «черное золото» остановилась на отметке 3429 руб., вернувшись к значениям конца октября 2017 года.

Снижение рублевой стоимости нефти последовало за снижением цен на нефть на европейском рынке. Reuters сообщает, что стоимость российской Urals впервые с октября опустилась ниже уровня $60 за баррель. Даже, если учесть вчерашнее подорожание нефти до $60,4, можно констатировать факт падения стоимости за неполные три недели почти на 15%.

Снижению цен на нефть, как отмечают эксперты, способствовало заявление США о рекордных ожиданиях по добыче в 2018 году до10,6 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что падение цен на нефть не повлияет на исполнение бюджетных обязательств в России, поскольку в документ закладывалась более низкая стоимость нефти, чем $60 за баррель.

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