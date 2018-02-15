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Москва, 15.02.2018

Биржевые индексы США идут в рост, несмотря на инфляцию

«Expert Online» 2018

Биржевые индексы США пошли в рост, несмотря на прогнозы по  дальнейшему повышению ставки ФРС и сомнения в здоровье экономики США, сообщил  аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов в комментарии РБК.

«Американские биржевые индексы на прошедшей торговой сессии продолжили рост, хотя вышедшие экономические данные поддержали ожидания того, что Федеральная резервная система будет постепенно повышать процентные ставки», - сказал он.

 Эксперт также отметил, что в США инфляция остается стабильной на уровне декабря -  2,1%, хотя аналитики ожидали замедления до 1,9%. Показатель розничных продаж за январь снизился на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%, что, в свою очередь, вызвало вопросы о силе американской экономики.

Индекс широкого рынка S&P 500 по итогам среды прибавил 1,34%, в то время как доходность десятилетних казначейских облигаций США составила 2,9%.

ФРС не увидел угрозы от обвала фондовых рынков США

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