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Москва, 15.02.2018

Итальянский бизнес идет в Крым

«Expert Online» 2018

В Крым с деловым визитом прибыла делегация аграриев из Италии во главе с президентом итальянской компании «Агровенеция», которые примут участие в VI Международном аграрном форуме «Агроэкспокрым» передает Рен ТВ. Мероприятие пройдет в Ялте с 15 по 17 февраля.

«Для участия в форуме специально приехала делегация из Италии. Это представители сельскохозяйственной сферы итальянской области Венеции. Они прибыли для участия в качестве экспонентов и экспертов», - рассказали организаторы форума. Также сообщается, что визит призван наладить долгосрочные коммерческие отношения между итальянскими и крымскими компаниями в аграрном секторе.

В рамках форума планируется подписание меморандум о сотрудничестве между группой компаний «ЭкспоКрым» и российско-итальянской культурной организацией «Венето-Россия».

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