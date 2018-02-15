Эрдоган, похоже, решил вернуться к тлеющему конфликту с Европой в лице Италии и Кипра. Он посоветовал Никосии «не переступать черту» в восточной части Средиземного моря и отдал приказ военным морякам не пропускать итальянское разведывательное судно к газовому месторождению у берегов острова.

Итальянская энергетическая компания Eni зафрахтовала для разведки газового месторождения судно Saipem. Именно его остановили несколько дней назад турецкие военные корабли под предлогом проведения военных маневров. Eni и французский нефтегазовый гигант Total участвуют в кипрском газовом проекте. На прошлой неделе компании сообщили об обнаружении многообещающего месторождения газа. Геологи возлагают на него большие надежды, потому что с геологической точки зрения оно напоминает египетское месторождение Зохр, крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море, запасы которого оцениваются в 840 млрд м³ газа.

В основе спора, который может вылиться в очередной конфликт внутри НАТО, лежит произошедший в 1974 году раздел Кипра на две части: общепризнанную международным сообществом Республику Кипр, в которой живут греки киприоты и которая входит в Евросоюз, и признанную лишь Анкарой Турецкую Республику Северного Кипра. Напомним, что в прошлом году провалился очередной раунд переговоров о воссоединении Кипра.

В турецком правительстве считают, что часть прибрежных вод Кипра, куда как раз и двигалось разведывательное судно, находится в юрисдикции турок киприотов.

«Наши военные корабли и воинские подразделения внимательно следят за развитием событий в регионе и имеют приказ делать все необходимое,- заявил президент Эрдоган членам парламентской фракции правящей Партии Справедливости и развития (AK) в столице страны.- Мы предупреждаем тех, кто готов переступить черту в Кипре и Эгейском море. Они будут бросать нам вызов до тех пор, пока не увидят нашу армию, наши самолеты и корабли».

Президент Эрдоган также сравнил ситуацию у берегов Кипра и в Эгейском море с сирийским районом Африн, где Турция сейчас проводит наступательную операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Президент Кипра Никос Анастасиадис никак не прокомментировал грозное заявление турецкого коллеги, но сказал, что беспокоиться не стоит: «Причин для беспокойства нет. Мы обращаемся с ним так, чтобы избежать возникновения конфликта…»

Кипр является одним из нескольких государств региона, включая и Израиль с Ливаном, которые надеются стать экспортерами газа благодаря крупным месторождениям газа, открытым в последние годы в восточной части Средиземного моря. Район, в который направлялся итальянский разведывательный корабль, входит в экономическую зону Республики Кипр. Министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано обратился к турецкому коллеге Мевлуту Чавушоглу с предложением урегулировать конфликт мирным путем по законам международного права. Министры обсудили проблему на встрече членов коалиции, борющейся с запрещенным в России «Исламским государством», которая прошла на этой неделе в Кувейте.

Кипр тоже хочет побыстрее закончить спор, который представляется самым острым после того, как в 2011 году было открыто месторождение газа.

Евросоюз, членами которого являются Кипр и Италия, тоже призвал Турцию воздержаться от угроз и «любых действий, которые могут нанести ущерб добрососедским отношениям». Вот только послушает ли воинственный президент Турции предупреждения со всех сторон – большой вопрос.