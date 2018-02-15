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Москва, 15.02.2018

МИД: при ударе коалиции США в Сирии погибли пять граждан РФ

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – рассказала журналистам, что согласно предварительной информации, 7 февраля, в результате авиаудара, нанесенного коалицией США по правительственным силам в Сирии, погибли пятеро граждан РФ.

Об этом она заявила на брифинге для представителей СМИ. При этом Захарова подчеркнула, что речь не идёт о военнослужащих.

Также, по её данным, есть пострадавшие. Однако, как отметила официальный представитель МИД РФ, всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло после того, как организованный отряд из 500 человек атаковал позиции «Сирийских демократических сил», которых поддерживает коалиция. 

Сразу после этого в ряде зарубежных и отечественных СМИ появилась информация, что под удар коалиции попали российские наёмники, которые якобы сражались на стороне проправительственных сил Сирии.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что при ударе коалиции погибли только сирийцы.

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