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Москва, 15.02.2018

На Украине рассказали, почему не могут объявить войну России

«Expert Online» 2018

Александр Турчинов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «незалежной» – рассказал, почему Украина не может объявить войну России.

По его словам, причина кроется в отсутствии достаточного количества вооружений. Об этом он заявил в ходе допроса в суде Киева по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Турчинов также отметил, что страна не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что с этим связан тот факт, что Украина не объявила войну России в феврале- марте 2014 года и не делает этого в данный момент.

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