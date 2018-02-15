На Украине рассказали, почему не могут объявить войну России

Александр Турчинов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «незалежной» – рассказал, почему Украина не может объявить войну России.

По его словам, причина кроется в отсутствии достаточного количества вооружений. Об этом он заявил в ходе допроса в суде Киева по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Турчинов также отметил, что страна не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что с этим связан тот факт, что Украина не объявила войну России в феврале- марте 2014 года и не делает этого в данный момент.

Военное обозрение: В США рассказали, аналогов какого российского оружия у них нет