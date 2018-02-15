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Москва, 15.02.2018

НАТО создаст «военный Шенген» в границах ЕС

«Expert Online» 2018

Главы военных ведомств стран-членов НАТО достигли договоренности по  созданию подобия «военного Шенгена» в границах стран Евросоюза – участниц Североатлантического альянса, сообщил РИА новости военно-дипломатический источник в Брюсселе. С предложением выступил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он считает, что передвижение в европейских пределах военной техники и союзнических войск должны быть столь же быстрым «как перемещение мигрантов».

Агентство сообщает, что на встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили предложение и одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил в Европе.

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