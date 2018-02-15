Правительство Москвы научит экспорту столичных предпринимателей

19-20 февраля в СК «Олимпийский» состоится масштабный образовательный бизнес форум «Трансформация 2. Выход за рубеж». Форум соберет 20 000 московских предпринимателей и топ-менеджеров столичных компаний. Организатором события выступает Правительство Москвы в партнерстве со Школой Бизнеса «Синергия».

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы определил главным приоритетом второго образовательного бизнес-форума «Трансформация» развитие и реализацию экспортного потенциала столичных предпринимателей. Особенностям ведения бизнеса за границей будет посвящена значительная часть программы. Вход на «Трансформацию» будет бесплатным.

Форум «Трансформация» – крупнейший в мире образовательный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Мероприятие проводится в Москве уже во второй раз. Первый форум прошел 29 и 30 сентября 2017 года, собрав в СК «Олимпийский» 20 000 участников.

«Трансформация» - это самый значимый образовательный проект для столичных предпринимателей, который мы начали еще в 2017 году, - отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин, - уверен, что предстоящий форум станет настоящим прорывом с точки зрения получения московскими предпринимателями самых качественных знаний и опыта от уже состоявшихся бизнесменов и самых компетентных российских спикеров».

Среди спикеров форума председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, основатель «Рыбаков Фонда», венчурный инвестор Игорь Рыбаков, автор видеоблога «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, основатель компании «Фабрика окон» Артем Агабеков, эксперт по технологическими трендам Алексей Воронин, эксперт по развитию личности и бизнеса Ицхак Пинтосевич и многие другие. Модератором форума выступит ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.

«Первый форум Трансформация стал в сентябре 2017 года уникальным событием для московского предпринимательского сообщества. Уверен, эффект от этой работы положительно скажется на бизнес-климате и экономике столицы, а, возможно, и всей страны. Мы поддержали инициативу Правительства Москвы посвятить форум вопросам экспорта и предлагаем нашим гостям программу, которая позволит первично разобраться в этой теме: узнать о существующих нишах, ответить на вопрос с чего начинать, услышать об успешных кейсах непосредственно от тех, кто их уже реализовал», - сообщил ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.

Форум включает в себя 6 модулей: экспорт, стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса и личная эффективность. Каждая из тем объединит выступления ведущих экспертов в этой области.

В рамках форума пройдут 4 панельные дискуссии, посвященные ведению бизнеса в США и Китае, блокчейн-технологиям и трендам цифрового бизнеса. Модераторами дискуссий станут руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин, ведущий российский специалист в области торговли с Китаем Дмитрий Ковпак, старший вице-президент Внешэкономбанка Глеб Юн и основатели акселератора онлайн-школ AССEL Сергей Капустин и Дмитрий Юрченко.

Официальный сайт форума: трансформация.рф