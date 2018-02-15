Психологи определили необходимую для эмоционального равновесия сумму денег

Для эмоционального равновесия человеку необходимо получать в среднем 60–75 тыс. долларов США в год.

К такому выводу пришли психологи одного из американских университетов. При этом они установили, что для полного удовлетворения жизнью человек должен зарабатывать в год примерно 95 тыс. долларов.

Данные исследования, проведённого по результатам анализа данных всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн человек в 164 странах мира, опубликовано в MarketWatch.

Отмечается, что в его ходе учёные сравнили уровень заработка человека с уровнем его удовлетворенностью жизни.

В свою очередь эксперты центра Superjob установили, что для счастья гражданам России необходима менее значительная сумма – около 185 тыс. рублей в месяц.