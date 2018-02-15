Путин подверг резкой критике ценообразование на услуги ЖКХ

Владимир Путин – глава российского государства – раскритиковал ценообразование на услуги ЖКХ.

По его мнению, прокуратура должна быстро реагировать на ситуацию, когда цены в этой сфере необоснованно завышаются.

Об этом президент РФ заявил на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства. При этом он подчеркнул, что за высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями, передаёт РИА Новости.

Путин также убеждён, что от необоснованных скачков цен, прежде всего, страдают уязвимые слои населения.

Предвыборная программа Владимира Путина