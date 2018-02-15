Путин подверг резкой критике ценообразование на услуги ЖКХ

Владимир Путин – глава российского государства – раскритиковал ценообразование на услуги ЖКХ.
По его мнению, прокуратура должна быстро реагировать на ситуацию, когда цены в этой сфере необоснованно завышаются.
Об этом президент РФ заявил на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства. При этом он подчеркнул, что за высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями, передаёт РИА Новости.
Путин также убеждён, что от необоснованных скачков цен, прежде всего, страдают уязвимые слои населения.