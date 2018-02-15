Силуанов предложил заменить налог на движимое имущество

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – считает, что для бизнеса налог на движимое имущество слишком сложен, поэтому его ведомство будет искать ему замену.

По его словам, всего 25 субъектов федерации отказались от введения налога или ввели со льготами. Из-за чего в бюджет регионов поступит лишь 58 млрд рублей.

Силуанов пообещал, что замена налогу на движимое имущество будет, но она должна быть менее тяжелой для бизнеса, пишет газета «Ведомости».

Напомним, ранее бизнесмены уже жаловались президенту РФ Владимиру Путину на рост налоговой нагрузки. Кроме того, в начале этой недели об отмене налога на движимое имущество в 2018 году заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

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