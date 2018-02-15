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Москва, 15.02.2018

Собянин рассказал о росте инвестиций в экономику Москвы

«Expert Online» 2018

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о росте инвестиций в московскую экономику.

По его словам, объём инвестиций значительно вырос – за последние 7 лет прирост составил 70 %.

Об этом мэр Москвы рассказал журналистам на инвестфоруме, который стартовал в Сочи. При этом он подчеркнул, что все последние годы в России наблюдался спад инвестиций. Однако в столице, по его словам, даже в самые плохие периоды инвестиции никогда не падали ниже 1-2%

Несмотря на это, мэр напомнил, что такой динамики роста инвестиций ранее всё-таки не было.

Собянин также отметил, что за счёт инвестиций власти Москвы выполняют социальные обязательства, наполняют бюджет и планируют перспективы на будущее.

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